محافظ دمشق تتابع احتياجات العائلات الوافدة من حلب

تفقّد محافظ دمشق المهندس محمد طارق كريشاتي العائلات الوافدة من حلب والتي تمت ‏استضافتها ضمن مراكز الإقامة التي أحدثتها المحافظة بالتعاون مع الجهات الحكومية ‏وذلك للاطمئنان على أوضاعها والاستماع إلى احتياجاتها.‏

وأكد المهندس كريشاتي ضرورة متابعة كل الاحتياجات اللازمة ‏للعائلات وتأمين متطلباتها بالتنسيق مع مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل والمنظمات ‏غير الحكومية.‏

وشدد كريشاتي على تقديم كل المستلزمات الأساسية والخدمات الصحية والأدوية ‏للعائلات مع متابعة خاصة للمرضى والأطفال.‏