محافظ دمشق تتابع احتياجات العائلات الوافدة من حلب
تفقّد محافظ دمشق المهندس محمد طارق كريشاتي العائلات الوافدة من حلب والتي تمت استضافتها ضمن مراكز الإقامة التي أحدثتها المحافظة بالتعاون مع الجهات الحكومية وذلك للاطمئنان على أوضاعها والاستماع إلى احتياجاتها.
وأكد المهندس كريشاتي ضرورة متابعة كل الاحتياجات اللازمة للعائلات وتأمين متطلباتها بالتنسيق مع مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل والمنظمات غير الحكومية.
وشدد كريشاتي على تقديم كل المستلزمات الأساسية والخدمات الصحية والأدوية للعائلات مع متابعة خاصة للمرضى والأطفال.