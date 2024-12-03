ولايتي: دعم إيران لسورية مستمرٌ ومطلق

أكد مستشار قائد الثورة الإسلامية في إيران للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي أن على الجميع إدراك أن إيران ستواصل دعمها المطلق لسورية في وجه الإرهاب.

وفي تصريح لوكالة تسنيم الدولية للأنباء قال ولايتي: إن “على أمريكا والصهاينة والدول الإقليمية أن يعلموا أن إيران ستواصل دعمها المطلق للحكومة السورية حتى النهاية.. وجميع الحلفاء في محور المقاومة يدعمون وحدة الأراضي السورية وحكومتها”.

وأوضح ولايتي أن القائمين على الإعلام الغربي والمتلاعبين بالمشاهد الدولية المؤسفة يحاولون إطلاق حيلة جديدة وقلب الحقائق بخصوص الوضع في سورية كما كان الوضع في السابق، ولكن كل ذلك بات مكشوفاً.

وأشار ولايتي إلى أن “الإدارة الديمقراطية المنتهية ولايتها في أمريكا تعملُ على صب الزيت على النار… وعلى الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب أن يتعلم من تجربته في فترة رئاسته الأولى أنه لا يوجد أي بلد مستقل سيرضخُ لتهديداته وترهيبه”.

وعلق علي أكبر ولايتي على دور تركيا في الهجوم الإرهابي الأخير على الشمال السوري بالقول: “لم نتوقع أن تقع تركيا في الفخ الذي حفرته لها أمريكا و”إسرائيل”، وكنا نأمل منها تصحيح أخطاء الماضي في سياستها الخارجية، لكن للأسف وقعت تركيا في الفخ الأمريكي الصهيوني”.