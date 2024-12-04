السورية للطيران: معالجة تذاكر سفر المواطنين المهجرين من محافظة حلب بجميع مكاتب المؤسسة

أعلنت مؤسسة الخطوط الجوية السورية اتخاذ جملة إجراءات مرنة وميسرة لمعالجة تذاكر سفر المواطنين المهجرين من محافظة حلب في جميع مكاتب السورية للطيران.

وبينت المؤسسة في منشور على صفحة وزارة النقل في فيسبوك أنه جراء الهجوم الإرهابي على محافظة حلب، عممت على كل مكاتبها في المحافظات لمعالجة تذاكر السفر المحجوزة على متن السورية للطيران والتي تخص أهالي حلب.

وأوضحت المؤسسة أنه تتم معالجة التذاكر عبر المحافظة على سريان مفعول التذكرة التي تخلّف عنها المسافر، من دون أن تفقد قيمتها مع إمكانية استردادها في أي وقت أو دفع كلف مالية إضافية، وقبول كل التذاكر للمواطنين الوافدين من حلب وتأمينهم على رحلات بديلة بالسعر نفسه، إضافة للسماح بإعادة قيمة أي تذكرة نقداً لمن يرغب من دون أي فوارق مالية أو غرامات.

ودعت المؤسسة المواطنين الراغبين بالاستفسار أو تقديم أي طلب، إلى التواصل ومراجعة مكاتب السورية للطيران، أو التواصل هاتفياً خلال أوقات الدوام الرسمي على مكتب دمشق الحجاز- الرقم 011- 2292460.