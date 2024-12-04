حتى تنحي الرئيس يون.. أكبر اتحاد عمالي في كوريا الجنوبية يعلن إضراباً عاماً

تعهد الاتحاد الكوري للنقابات العمالية، أكبر اتحاد عمالي في كوريا الجنوبية، اليوم، بتنظيم إضراب عام لأجل غير مسمى، حتى يتنحى الرئيس الكوري، يون سيوك يول، بعد إعلانه عن الأحكام العرفية بشكل غير دستوري.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية عن مسؤول في الاتحاد قوله، في مؤتمر صحفي: “سنقف مع الشعب وسنقود النضال من أجل الاستقالة الفورية للرئيس يون ، سيكون الإضراب العام نقطة البداية لإنهاء الحقبة غير المتكافئة والمقسمة وفتح حقبة جديدة تحترم العمل”.

النقابات التابعة للاتحاد ستقرر بشكل فردي موعد بدء إضراباتها، فيما يخطط أعضاء الاتحاد في منطقة سيئول الكبرى للتجمع في ساحة غوانغهوامون في العاصمة للاحتجاج ضد إدارة يون، وسيتجمع أعضاء الاتحاد في باقي أنحاء البلاد في مواقع تحددها الفروع الإقليمية.

هذا وكان الرئيس يون أعلن، مساء أمس، الأحكام العرفية لكنه رفعها بعد مرور 6 ساعات بعدما صوتت الجمعية الوطنية على إنهائها.

وتشير وسائل الإعلام إلى أن الأزمة السياسية الراهنة بين الرئيس يون وخصومه السياسيين تأتي على خلفية الميزانية العامة للدولة.

في السياق، أعلن الحزب الرئيسي المعارض في كوريا الجنوبية أنّه سيرفع دعوى قضائية ضد الرئيس يون وعدد من كبار معاونيه الأمنيين بتهمة التمرد وذلك بسبب فرضه الأحكام العرفية في البلاد في إجراء أحبطه البرلمان سريعاً.

وقال الحزب الديمقراطي في بيان: “سنرفع دعوى بتهمة التمرّد” ضدّ كلّ من رئيس الجمهورية ووزيري الدفاع والداخلية وشخصيات رئيسية في الجيش، والشرطة متورطة في إعلان حالة الأحكام العرفية”، مشيراً إلى أنّ المعارضة ستسعى كذلك إلى عزل الرئيس عبر محاكمته برلمانياً.