قبيلة السادة المعامرة الأشراف: علينا جميعاً الالتفاف حول الجيش العربي السوري

دعت قبيلة السادة المعامرة الأشراف في الحسكة كل أبناء سورية الشرفاء إلى الالتفاف حول الجيش العربي السوري في حربه ضد المجاميع الإرهابية التكفيرية التي حاولت النيل من سورية وسيادتها، وعدم الالتفات للشائعات المضللة التي تحاول المجموعات الإرهابية بثها لخلق الفوضى بما يخدم مخططات مشغليها في الخارج.

وأكدت القبيلة في بيان لها تلقت سانا نسخة منه أن النصر على الإرهاب وعلى فلول الجماعات المسلحة المرتبطة بأردوغان وأذناب الصهاينة التكفيريين قادم مهما طال الزمان أو قصر، وأن القضاء على تلك العصابات الإجرامية لا بد منه لأنها أدوات تم إعدادها مسبقاً من نظام أردوغان وحلف الناتو لنشر الإرهاب الدولي.

وأشار البيان إلى أن “هذه الهجمة الإرهابية على سورية تعكس العلاقة بين التطرف الصهيوني والفكر التكفيري الإخواني وجماعات القاعدة الإرهابية”، مؤكداً “ضرورة الوقوف بوجه هذا الإرهاب الذي يريد النيل من سورية وسيادتها وإضعاف دورها المحوري في المنطقة”.