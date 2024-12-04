مبادرات للشؤون الاجتماعية والعمل والمنظمات غير الحكومية لدعم المهجرين من حلب

تواصل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية جهودها لدعم المهجرين من محافظة حلب، جراء هجوم واعتداءات التنظيمات الإرهابية، وتقديم الخدمات اللازمة لهم من خلال توفير المساعدات الغذائية والصحية والإغاثية.

وفي منشور لها عبر فيسبوك، أوضحت الوزارة أنه في محافظة طرطوس تنوعت المبادرات التي تنفذها المنظمات غير الحكومية لتأمين الخدمات الصحية والغذائية والإغاثية اللازمة للعائلات الموجودة في مركزي الإقامة المؤقتة بمعسكر الطلائع وشاليهات مصفاة بانياس، حيث تم إجراء مسح شامل لرصد الاحتياجات الضرورية للأطفال وكبار السن لتحديد الأولويات وتقديم الدعم اللازم لهم.

ولفتت الوزارة إلى أن مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل باللاذقية قامت بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية بتقديم ما يلزم من خدمات صحية وإغاثية للعائلات الموجودة في مراكز الإقامة بشاطئ النخيل والباسل والمدينة الرياضية ومركز البسيط، كما وزعت وجبات غذائية يومية للعائلات المهجرة، إضافة لتوزيع سلات صحية للنساء.

وفي حمص، أشارت الوزارة إلى أن مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل فيها وبالتنسيق مع جمعية البر والخدمات الاجتماعية نفذت العديد من المبادرات الخدمية لدعم المهجرين الموجودين في مراكز الإيواء “بدير بعلبه والبياضة”، عبر توزيع سلات صحية شاملة لأفراد الأسر المهجرة، تضم مواد تعقيم أدوات صحية ومستلزمات النظافة، ما يسهم في تعزيز الوعي الصحي والوقاية من الأمراض.

وبينت أن هذه المبادرات جزء من مبادرات مستمرة تطلقها المنظمات غير الحكومية، وتنظمها الوزارة استجابة للزيادة في أعداد المهجرين الذين يعانون من ظروف صعبة نتيجة الأوضاع الراهنة في محافظة حلب، وتستهدف بشكل خاص توفير الضرورات الأساسية لتعزيز الصحة العامة وتلبية احتياجات الأسر،لافتة إلى أن العمل مستمر لتوسيع نطاق الخدمات المقدمة وتلبية الاحتياجات الكاملة للمهجرين.