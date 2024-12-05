الملك الأردني يؤكد رفضه كل ما يهدد أمن واستقرار سورية

أكد الملك الأردني عبدالله الثاني رفض بلاده لكل ما يهدد أمن واستقرار سورية .

وذكرت وكالة الانباء الأردنية بترا أن الملك عبدالله الثاني دعا خلال سلسلة لقاءات في الكونغرس الأمريكي في واشنطن أمس إلى بذل كل الجهود لضمان نجاح وقف إطلاق النار في لبنان مؤكداً في الوقت ذاته رفض الأردن لكل ما يهدد أمن واستقرار سورية .

كما دعا الملك الأردني إلى تعزيز الاستجابة الدولية الإنسانية في قطاع غزة، للحد من تفاقم الكارثة الإنسانية التي يعيشها أهالي القطاع وشدد على ضرورة التحرك بشكل فوري للضغط على الكيان الإسرائيلي لضمان دخول المساعدات الإغاثية والطبية بشكل كاف ومستدام.

وجدد التأكيد على ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة والدفع باتجاه إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة و نيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة كما أعرب عن رفضه أية محاولات لتهجير الفلسطينيين بالضفة الغربية وغزة منبهاً إلى أن العنف الذي يمارسه المستوطنون بحق الفلسطينيين، والانتهاكات على المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، يجب أن تتوقف فوراً.