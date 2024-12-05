بيونغ يانغ تؤكد دعمها وتضامنها الكاملين مع سورية في الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها

أدانت كوريا الديمقراطية بشدة الهجوم الإرهابي الذي تشنه تنظيمات إرهابية بدعم من قوى غربية في شمال سورية، معربة عن دعمها الكامل لسورية في نضالها العادل للدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها .

متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الديمقراطية ذكر، في بيان أوردته الوكالة الكورية المركزية، أن “إرهابيين من مختلف الأنواع نفذوا مؤخراً هجوماً إرهابياً وبدعم عسكري من قوى خارجية على مناطق مختلفة شمال سورية ودمروا مدنا و قرى آمنة وقتلوا المدنيين الأبرياء، مرتكبين جرائم شنيعة ضد الإنسانية لا يمكن تبريرها أبدا” .

ولفت المتحدث إلى أن هذه الجرائم التي ينفذها الإرهابيون في سورية تأتي في الوقت الذي تتزايد فيه آمال وتطلعات الشعوب العربية للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط بفضل اعتماد اتفاق وقف إطلاق النار مؤخرا بين لبنان والكيان الإسرائيلي .

كما شدد على أن الأحداث الأخيرة هي نتاج المؤامرات الخبيثة التي تحيكها القوى المعادية من الألف إلى الياء بهدف الإساءة إلى الحكومة الشرعية في سورية إضافة إلى خلق حالة من عدم الارتياح والرعب في البلاد وكذلك دفع الوضع في الشرق الأوسط إلى وضع كارثي.

وأكد إدانة بيونغ يانغ “للتحركات العسكرية “المتهورة” للإرهابيين في سورية والنوايا الشريرة للقوى التي تعمل خلف الكواليس والتي تتواطأ معهم وتشجعهم، مضيفا: “ونعرب عن دعمنا الكامل وتضامننا مع الحكومة والشعب السوري في نضالهما العادل للدفاع عن سيادة البلاد وسلامة أراضيها وكذلك جهود الدول العربية لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في منطقة الشرق الأوسط”.