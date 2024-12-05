حفاظاً على أرواح المدنيين.. الوحدات العسكرية المرابطة في حماة تعيد الانتشار والتموضع خارجها 

أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أن الوحدات العسكرية المرابطة في مدينة حماة أعادت الانتشار والتموضع خارجها حفاظاً على أرواح المدنيين، ولعدم زجهم في المعارك.

وفي بيان لها، ذكرت القيادة العامة أنه على مدى الأيام الماضية، خاضت قواتنا المسلحة معارك ضارية لصد وإفشال الهجمات العنيفة والمتتالية التي شنّتها التنظيمات الإرهابية على مدينة حماة من مختلف المحاور وبأعدادٍ ضخمة مستخدمة كل الوسائط والعتاد العسكري، ومستعينة بالمجموعات الانغماسية.

ومع اشتداد المواجهات بين جنودنا والمجموعات الإرهابية وارتقاء أعداد من الشهداء في صفوف قواتنا، تمكنت تلك المجموعات من اختراق محاور عدة في المدينة ودخولها، رغم تكبدهم خسائر كبيرة في صفوفهم.

وتابعت القيادة أنه حفاظاً على أرواح المدنيين من أهالي مدينة حماة وعدم زجهم في المعارك داخل المدن، قامت الوحدات العسكرية المرابطة فيها بإعادة الانتشار والتموضع خارج المدينة.

وأكدت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في البيان أنها ستواصل القيام بواجبها الوطني في استعادة المناطق التي دخلتها التنظيمات الإرهابية.