مصر وإيران تؤكدان وقوفهما إلى جانب سورية في الحفاظ على سيادتها

جددت إيران ومصر تأكيد موقفهما الثابت والداعم لسيادة سورية ووحدة أراضيها.

وذكرت وكالة إرنا للأنباء أن وزيري الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمصري بدر عبد العاطي، بحثا في اتصال هاتفي، مساء أمس، تطورات الوضع في المنطقة، مع التركيز على التطورات في شمال سورية، حيث جدد عراقجي تأكيد سياسة إيران الثابتة في دعم سورية حكومة وجيشا وشعبا في مكافحة المجموعات الإرهابية.

وحذر عراقجي من خطورة انتشار المجموعات الإرهابية في المنطقة وما يشكله ذلك من تهديد جاد للسلام والاستقرار والأمن فيها، داعيا إلى ضرورة مواصلة الجهود والمشاورات الدبلوماسية بين اللاعبين المؤثرين بالمنطقة للتصدي لهذا الخطر.

بدوره جدد عبد العاطي التأكيد على موقف بلاده وسياستها القائمة على دعم سيادة سورية ووحدة أراضيها ومؤسساتها القانونية.