الشيخ قاسم: المقاومة اللبنانية ستقف إلى جانب سورية لإحباط العدوان عليها

أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن العدوان على سورية ترعاه الولايات المتحدة و”إسرائيل”، والجماعات التكفيرية أدوات لهما، مشدداُ على أن المقاومة اللبنانية ستقف إلى جانب سورية لإحباط العدوان عليها.

الشيخ قاسم صرح، في كلمة له، أنه “بعد عجز أميركا والكيان في قطاع غزة وانسداد الأفق، وبعد الاتفاق على إنهاء العدوان في لبنان، وبعد فشل المحاولات في تحييد سورية يحاولان الآن تحقيق مكتسب من خلال تخريبها ونقلها من الموقع المقاوم إلى الموقع الذي يخدم العدو الإسرائيلي، لكن لن يتمكنا من تحقيق أهدافهما رغم ما فعلاه، وسنكون كحزب الله الى جانب سورية بإحباط هذا العدوان بقدر استطاعتنا”.

من جهة أخرى، لفت الشيخ قاسم إلى أن انتصار المقاومة على الكيان خلال عدوانه الأخير تجلى بإفشال تحقيق مخططاته على أرض الميدان، معتبراً ذلك هزيمة واضحة له، مؤكداً أن المقاومة مستمرة وستواصل تطورها وتألقها لتحقيق المزيد من الإنجازات.

وأوضح أن القرار 1701 له آلياته، ومنها استعادة لبنان لحدوده خلال الفترة الزمنية المحددة، لافتاً إلى أن “إسرائيل” ارتكبت أكثر من 60 خرقاً للاتفاق، ما يستدعي متابعة حازمة من الدولة اللبنانية.

وجدد الأمين العام لحزب الله التأكيد أن المقاومة ملتزمة بالدفاع عن حق اللبنانيين والفلسطينيين في تحرير أرضهم، وهو مصدر قوة للمقاومة، مشيراً إلى أن المقاومة ستعمل على تقييم الأزمات التي مرت بها واستخلاص الدروس لتطوير أدائها في مختلف المجالات.