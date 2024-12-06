لافروف: المعلومات الواردة تشير إلى دعم الولايات المتحدة وبريطانيا للجماعات الإرهابية في سورية

بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن المعلومات الواردة تشير إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا على وجه الخصوص تدعمان الجماعات الإرهابية في الشمال السوري.

ونقل موقع روسيا اليوم عن لافروف قوله، في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارسلون، رداً على سؤال من يدعم الجماعات الإرهابية التي تشن هجوماً على المناطق السورية، إن روسيا لديها معلومات حول هذا الموضوع، وتود أن تناقش هذا الأمر مع جميع شركائها، ولا سيما المشاركين في “صيغة أستانا” لبحث سبل قطع قنوات تمويل الإرهابيين وأسلحتهم.

وأوضح لافروف أن المعلومات الموجودة في المجال العام تشير على وجه الخصوص إلى الأمريكيين والبريطانيين وغيرهم، كما يشير البعض إلى أن “لإسرائيل” مصلحة في جعل الوضع أسوأ حتى لا يبقى قطاع غزة تحت الاهتمام الدولي، معرباً عن أمله بأن تساعد الاجتماعات المقرر عقدها هذا الأسبوع على استقرار الوضع في سورية.

واعتبر وزير الخارجية الروسي أن اجتماعات صيغة أستانا بشأن سورية تشكل رابطة مفيدة للمشاركين، وأن الدول المشاركة فيها روسيا وإيران وتركيا تناقش تطورات الوضع في سورية.