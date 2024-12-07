الجيش يعيد تموضع قواته في درعا والسويداء ويشكل طوقاً دفاعيا أميناً

أصدرت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة بيانا ذكرت فيه أن قواتنا العاملة في درعا والسويداء نفذت إعادة انتشار وتموضع، وأقامت طوق دفاعي وأمني قوي ومتماسك على ذلك الاتجاه، وذلك بعد أن هاجمت عناصر إرهابية حواجز ونقاط الجيش المتباعدة بهدف إشغال قواتنا المسلحة التي بدأت باستعادة زمام الأمور في محافظتي حمص وحماة في مواجهة التنظيمات الإرهابية.

وأكديت القيادة أن قواتنا المسلحة تتعامل مع مجريات الأحداث انطلاقاً من حرصها على أمن الوطن والمواطنين، وستواجه هذا الإرهاب بكل حزم وقوة.