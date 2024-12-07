الخارجية الإيرانية: مستمرون في دعم سورية حكومة وشعباً

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن إيران مستمرة في دعم سورية حكومة وشعباً، مشيراً إلى أن التطورات في المنطقة تتسارع وتشهد سيلاً من الأحداث التي ينبغي لعب دور بارز فيها.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا عن عراقجي قوله على هامش مشاركته بمنتدى الدوحة: إن المشاركة جاءت نظراً للتطورات التي تشهدها المنطقة، وخاصة في سورية، والتنسيق مع تركيا وروسيا لعقد اجتماع بشأن صيغة أستانا.

وتابع: إنه أجرى محادثات مع وزير خارجية تركيا ومسؤولين آخرين، لافتاً إلى أنه تم التركيز في كل اللقاءات على التطورات في سورية والمسار الذي ينبغي اتباعه لدعم الشعب السوري وسيادة أراضيه ووحدته الإقليمية.

وأشار عراقجي إلى أنه في بغداد، تم عقد الاجتماع الثلاثي بين إيران والعراق وسورية، والذي كان مبادرة جديدة، حيث تم التأكيد على ضرورة دعم الحكومة والشعب السوري وسيادة أراضي هذا البلد ووحدته، ومنع وقوع هذا البلد في أيدي الجماعات الإرهابية، مبيّناً أن هناك مخاوف مشتركة بين دول المنطقة بشأن التطورات في سورية.