رئاسة الجمهورية: الرئيس الأسد يتابع عمله ومهامه الوطنية والدستورية من دمشق

أكدت رئاسة الجمهورية العربية السورية أن السيد الرئيس بشار الأسد يتابع عمله ومهامه الوطنية والدستورية من العاصمة دمشق.

وقالت الرئاسة في بيان: تنشر بعض وسائل الإعلام الأجنبية شائعات وأخباراً كاذبة حول مغادرة الرئيس بشار الأسد دمشق، أو زيارات خاطفة لدولة أو أخرى.

وأضافت: تنفي رئاسة الجمهورية العربية السورية كل تلك الشائعات وتنوه إلى غاياتها المفضوحة وتؤكد أنها ليست بجديدة، بل سبق أن اتبعت تلك الوسائل هذا النمط من محاولات التضليل والتأثير على الدولة والمجتمع السوري طيلة سنوات الحرب الماضية.

وأكدت رئاسة الجمهورية العربية السورية أن الرئيس الأسد يتابع عمله ومهامه الوطنية والدستورية من العاصمة دمشق، مشددة على أن كل الأخبار والنشاطات والمواقف المتعلقة بالرئيس الأسد تصدر من منصات رئاسة الجمهورية والإعلام الوطني السوري.