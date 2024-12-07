“عدم الانحياز” تدين الهجمات الإرهابية في سورية وتطالب مجلس الأمن بإدانتها وتنفيذ قراراته بمكافحة الإرهاب الدولي

أدانت دول حركة عدم الانحياز بشدة الهجمات الإرهابية التي نفذتها التنظيمات الإرهابية في شمال سورية، وطالبت مجلس الأمن بإدانتها وتنفيذ قراراته الخاصة بمكافحة الإرهاب الدولي، مؤكدة دعمها لسيادة سورية واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها وحقها المشروع في تحرير أراضيها من الإرهاب.

وقالت الحركة في بيان خاص: ندين بأشد العبارات الهجمات الإرهابية واسعة النطاق التي نفذها تنظيم هيئة “تحرير الشام /جبهة النصرة “الإرهابي المدرج على قائمة مجلس الأمن للتنظيمات الإرهابية والكيانات الأخرى المرتبطة به، والإرهابيون الأجانب ضد محافظتي حلب وإدلب، ونعرب عن قلقنا الشديد حيال المحاولات المستمرة لإشعال وتفجير منطقة الشرق الأوسط، والتي سيكون لها عواقب مدمرة على السلم والأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأكدت دول الحركة دعمها الراسخ لسيادة سورية واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها، وحقها المشروع في مكافحة الإرهاب الدولي، ورفضها القاطع للإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره.

وأدانت حركة عدم الانحياز أي محاولة للتغطية على أو تبرير أعمال الجماعات الإرهابية في سورية، وجددت رفضها أي محاولة للتدخل في الشؤون الداخلية لسورية، وحثت مجلس الأمن على الإعراب عن إدانته الشديدة لاستغلال الإرهاب لأغراض سياسية، وطالبته بتنفيذ قراراته ذات الصلة بمكافحة الإرهاب الدولي.

وشددت دول الحركة على تضامنها الراسخ ودعمها الكامل لجهود سورية في تحرير أراضيها من التهديدات التي تشكلها الجماعات الإرهابية، واستعادة سلطة الدولة وسيادة القانون في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية.