غنيم: الحياة طبيعية في جديدة عرطوز لكن الشائعات دفعت المواطنين للتوافد إلى الأفران والمحال التجارية

أكد رئيس بلدية جديدة عرطوز هيثم غنيم أن الحياة طبيعية في البلدة لكن الشائعات الكاذبة دفعت المواطنين للتوافد إلى الأفران والمحال التجارية.

وقال غنيم في اتصال هاتفي اليوم مع قناة السورية: الأمور في جديدة عرطوز طبيعية، لكن ما حصل هو أن المواطنين ونتيجة للشائعات الكاذبة توافدوا إلى الأفران والمحال التجارية، مبيناً أنه لا نقص في الطحين ولا الخبز في البلدة وكمية الطحين المتوافرة فيها تكفي أبناء البلدة لفترة طويلة.

وأوضح غنيم أن فرق البلدية تجري جولات على الأسواق والأفران للتأكد من توفر جميع المواد الاستهلاكية والغذائية التي يحتاجها المواطن ولا توجد أي مشكلة في هذا المجال.