لافروف وحسين: العراق وروسيا معنيان بالأوضاع في سورية

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره العراقي فؤاد حسين اليوم أن بلديهما معنيان بالأوضاع في سورية، وخطورة انعكاسها على أمن المنطقة.

ونقلت وكالة الانباء العراقية واع عن بيان للخارجية العراقية قوله: إن “حسين التقى نظيره الروسي لافروف، في العاصمة القطرية الدوحة، وجرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع في سورية ومخرجات الاجتماع الثلاثي الذي عُقد في بغداد، والذي جمع وزراء خارجية العراق وسورية وإيران”.

وأشار البيان إلى أن وزير الخارجية الروسي أكد ضرورة تكثيف الجهود لتجنيب سورية المزيد من المآسي، فيما لفت حسين إلى أن العراق يسعى جاهداً إلى العمل على تجنب تأثير الأحداث السورية على أمنه واستقراره.

وأكد حسين أن “موقف العراق يتمثل في تكثيف الجهود لمواجهة أي خروقات أو تجاوزات على الحدود من قبل الجماعات الإرهابية وأن العراق مهتم بحماية حدوده وسلامة أراضيه”.