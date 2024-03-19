الثلاثاء, مارس 19, 2024
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الرئيس الأسد خلال لقائه الفريق التطوعي لمركز حوار: أهمية تصحيح المفاهيم الخاطئة حول القضايا الاجتماعية والدينية والأخلاقية

18/03/2024

الرئيس الأسد يهنئ الرئيس بوتين بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الروسية

18/03/2024

مشروع جريح الوطن يوضح حدود التغطية التأمينية المقدمة لجرحى العمليات الحربية

18/03/2024

سورية تدين البيان الأمريكي البريطاني الفرنسي الألماني بشأنها وتؤكد أنه استمرار لسياساتها الهدامة

17/03/2024

الوزير المقداد يبحث مع بيدرسون التعاون القائم مع الأمم المتحدة وتحسين الوضع الإنساني في سورية

17/03/2024
Btv Online TV
حوارات عربية بسوتشي.. الأدمغة العربية لاتُقدر بثمن
B tvالشريط الاخباريسلايدمهرجان الشباب العالمي

حوارات عربية بسوتشي.. الأدمغة العربية لاتُقدر بثمن

Raghad

حوارات عربية بسوتشي.. الأدمغة العربية لاتُقدر بثمن

اجتماع عمل يجمع السيد دينيس أشروف ورئيس اتحاد شبيبة الثورة في مهرجان الشباب العالمي
B tvالشريط الاخباريسلايدمهرجان الشباب العالمي

اجتماع عمل يجمع السيد دينيس أشروف ورئيس اتحاد شبيبة الثورة في مهرجان الشباب العالمي

Raghad
في اليوم العالمي للسمع.. تصحيح المفاهيم الخاطئة والتوعية بضرورة الفحص المبكر
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في اليوم العالمي للسمع.. تصحيح المفاهيم الخاطئة والتوعية بضرورة الفحص المبكر

Raghad
تسويق محصول الحمضيات في اللاذقية بين التسهيلات ومنعكساتها على المزارعين المنتجين
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تسويق محصول الحمضيات في اللاذقية بين التسهيلات ومنعكساتها على المزارعين المنتجين

Raghad
بمشاركه 80 شركة افتتاح مهرجان حماة للتسوق
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بمشاركه 80 شركة افتتاح مهرجان حماة للتسوق

Raghad
نافذة على الصين
إنفوغرافيك
مرض العصر “عصاب القلق”
23/02/2022

مرض العصر “عصاب القلق”

ارتفاع أسعار الغذاء عالمياً .. وسبل المواجهة
09/02/2022

ارتفاع أسعار الغذاء عالمياً .. وسبل المواجهة

في اليوم العالمي للسرطان.. تحذيرات من ارتفاع معدلات الإصابة
06/02/2022

في اليوم العالمي للسرطان.. تحذيرات من ارتفاع معدلات الإصابة

أوغاريت مخترعة أول أبجدية في التاريخ
30/05/2021

أوغاريت مخترعة أول أبجدية في التاريخ

 

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سورية
الرئيس الأسد خلال لقائه الفريق التطوعي لمركز حوار: أهمية تصحيح المفاهيم الخاطئة حول القضايا الاجتماعية والدينية والأخلاقية
سلايدسورية

الرئيس الأسد خلال لقائه الفريق التطوعي لمركز حوار: أهمية تصحيح المفاهيم الخاطئة حول القضايا الاجتماعية والدينية والأخلاقية

admin

التقى السيد الرئيس بشار الأسد الفريق التطوعي لمركز حوار للتعليم الافتراضي الذي يضم مجموعة من الشباب الأكاديميين في اختصاصات مختلفة،

الرئيس الأسد يهنئ الرئيس بوتين بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الروسية
الشريط الاخباريسلايدسورية

الرئيس الأسد يهنئ الرئيس بوتين بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الروسية

azez
سوسان يلتقي لجنة الصداقة البرلمانية السعودية السورية بمجلس الشورى السعودي
سورية

سوسان يلتقي لجنة الصداقة البرلمانية السعودية السورية بمجلس الشورى السعودي

azez
اقتصاد
اتفاقية لتمويل الحرفيين في منطقة جبرين الصناعية بحلب
اقتصادالاقتصاد المحليالشريط الاخباري

اتفاقية لتمويل الحرفيين في منطقة جبرين الصناعية بحلب

Raghad

  بهدف تأسيس وبناء وتأهيل المقاسم المخصصة لهم من مجلس مدينة حلب، وقع المصرف الصناعي والاتحاد العام للحرفيين اتفاقية تمويل

30 يوماً إضافية لتقديم البيان الضريبي عن تكاليف العام الماضي
اقتصادالاقتصاد المحليالشريط الاخباري

30 يوماً إضافية لتقديم البيان الضريبي عن تكاليف العام الماضي

Raghad
في السوق المحلية.. الذهب يرتفع 12 ألف ليرة سورية
اقتصادالاقتصاد المحليالشريط الاخباري

في السوق المحلية.. الذهب يرتفع 12 ألف ليرة سورية

Raghad
رياضة
الـ”فيفا” يوقف مدرب منتخب الشباب العراقي.. والسبب إعلامية!!
الشريط الاخباريرياضة

الـ”فيفا” يوقف مدرب منتخب الشباب العراقي.. والسبب إعلامية!!

Raghad

  أوقف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، مدرب منتخب الشباب العراقي عماد محمد، لمدة ستة أشهر، وذلك بسبب توجيهه إهانات

كوبر يعلن قائمة منتخب سورية للرجال بكرة القدم لمباراتي ميانمار بتصفيات كأس العالم
رياضةسلايد

كوبر يعلن قائمة منتخب سورية للرجال بكرة القدم لمباراتي ميانمار بتصفيات كأس العالم

azez
بطولة الفرسان الدولية لقفز الحواجز.. محطة جديدة من التألق لفرسان سورية
رياضة

بطولة الفرسان الدولية لقفز الحواجز.. محطة جديدة من التألق لفرسان سورية

azez
نتائج متميزة لفرساننا في بطولة كأس حاكم الشارقة الدولية لقفز الحواجز
رياضة

نتائج متميزة لفرساننا في بطولة كأس حاكم الشارقة الدولية لقفز الحواجز

admin
السورية ماسة عدنان بطلة كأس فاطمة بنت منصور للقدرة
رياضة

السورية ماسة عدنان بطلة كأس فاطمة بنت منصور للقدرة

linda
مجتمع
للمرة الأولى.. سورية تستضيف أولمبياد المعلوماتية الدولي للفرق المدرسية
الشريط الاخباريمجتمع

للمرة الأولى.. سورية تستضيف أولمبياد المعلوماتية الدولي للفرق المدرسية

Raghad

  تفتتح سورية، وللمرّة الأولى، أبوابها أمام دول العالم لاستضافة أولمبياد المعلوماتية الدوليّ للفرق المدرسيّة IIOT لموسم ٢٠٢٤. ويمر أولمبياد

الاستثمار في النساء لتحقيق التنمية المستدامة.. فعالية “TEDX” ليوم المرأة العالمي
الشريط الاخباريمجتمع

الاستثمار في النساء لتحقيق التنمية المستدامة.. فعالية “TEDX” ليوم المرأة العالمي

Raghad
مذكرة تفاهم بين الشؤون الاجتماعية والعمل والمعهد العالي للدراسات والبحوث السكانية لتطوير نظام الحماية الاجتماعية
الشريط الاخباريمجتمع

مذكرة تفاهم بين الشؤون الاجتماعية والعمل والمعهد العالي للدراسات والبحوث السكانية لتطوير نظام الحماية الاجتماعية

azez
السيد من طرطوس.. الغرب منحاز لعشرات الصهاينة المجرمين ويستهين بعشرات آلاف الضحايا الفلسطينيين
مجتمع

السيد من طرطوس.. الغرب منحاز لعشرات الصهاينة المجرمين ويستهين بعشرات آلاف الضحايا الفلسطينيين

admin
السيدة أسماء الأسد تزور هيئة التميّز والإبداع وتلتقي مع رؤساء اللجان العلمية المتخصصة
سلايدمجتمع

السيدة أسماء الأسد تزور هيئة التميّز والإبداع وتلتقي مع رؤساء اللجان العلمية المتخصصة

admin