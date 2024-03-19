الرئيس الأسد خلال لقائه الفريق التطوعي لمركز حوار: أهمية تصحيح المفاهيم الخاطئة حول القضايا الاجتماعية والدينية والأخلاقية

حوارات عربية بسوتشي.. الأدمغة العربية لاتُقدر بثمن
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التقى السيد الرئيس بشار الأسد الفريق التطوعي لمركز حوار للتعليم الافتراضي الذي يضم مجموعة من الشباب الأكاديميين في اختصاصات مختلفة،
بهدف تأسيس وبناء وتأهيل المقاسم المخصصة لهم من مجلس مدينة حلب، وقع المصرف الصناعي والاتحاد العام للحرفيين اتفاقية تمويل
أوقف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، مدرب منتخب الشباب العراقي عماد محمد، لمدة ستة أشهر، وذلك بسبب توجيهه إهانات
تفتتح سورية، وللمرّة الأولى، أبوابها أمام دول العالم لاستضافة أولمبياد المعلوماتية الدوليّ للفرق المدرسيّة IIOT لموسم ٢٠٢٤. ويمر أولمبياد