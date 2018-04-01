2018/04/01
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المركز الوطني للأبحاث واستطلاع الرأي
المركز الوطني للابحاث واستطلاع الرأي

سورية

أخبار البعث

الرفيق كبتولة.. الدولة السورية تؤدي واجبها تجاه مواطنيها من ابناء الغوطة الشرقية

ريف دمشق - بلال ديب: زار الرفيق المهندس محمد كبتولة عضو قيادة فرع الحزب اليوم مراكز الإيواء بالحرجلة للاطلاع على الواقع الخدمي وما تقدمه المحافظة...

الأم وطن الأبطال.. احتفالية لشبيبة الثورة باللاذقية

بمناسبة عيد الأم أقام فرع اتحاد شبيبة الثورة باللاذقية احتفالية وطنية بعنوان (الأم وطن الأبطال) على مسرح دار الأسد للثقافة تضمنت فقرات غنائية لكورال...

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محليات

محليات

درعا.. زيادة الإقبال على مدارس السـياقة رغم انخفاض عددها إلى اثنتين

بين مدير إحدى المدارس لتعليم السياقة أن نسبة الإقبال على استصدار شهادات السياقة كان قد انخفض خلال الحرب بنسبة كبيرة موضحاً أن مدرسته كانت...
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الجو بين الصحو والغائم جزئيا.. والحرارة إلى ارتفاع

توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل، نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو...

السويداء.. 26 مشروعاً صناعياً وحرفياً صغيراً يدخل سوق العمل

احتفالات الطوائف المسيحية بعيد الفحص المجيد حسب التقويم الغربي

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رياضة

رياضة

ميسي ينقذ البرشا من فخ إشبيلية

أفلت برشلونة من الهزيمة الأولى هذا الموسم بعدما تعادل مع إشبيلية بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعتهما على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، في الجولة...
رياضة

“الشياطين” بالوصافة بعد الفوز على سوانزي

اكتفى مانشستر يونايتد بتسجيل هدفين نظيفين، في شباك ضيفه سوانزي سيتي، اليوم السبت، على ملعب "أولد ترافورد"، في الجولة الثانية والثلاثين للبريميرليج. وتقدم البلجيكي روميلو لوكاكو في الدقيقة...

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