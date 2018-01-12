استقالة السفير الأمريكي في بنما بسبب عنصرية ترامب

أعلن سفير الولايات المتحدة في بنما جون فيلي استقالته من منصبه احتجاجا على وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعض بلدان إفريقيا وأمريكا اللاتينية بحثالة الدول.

وذكر البيت الأبيض في بيان اليوم أن فيلي أبلغ الخارجية الأمريكية والبيت الأبيض وحكومة بنما بأنه اتخذ قرار الاستقالة من منصبه “لأسباب شخصية بدءا من 9 آذار القادم”.

فيما ذكرت وسائل إعلام اطلعت عن نص طلب الاستقالة أن القرار يعود إلى “الاستحالة المبدئية للعمل لدى إدارة ترامب”.

وقال فيلي في طلبه “حينما شغلت منصب موظف مساعد في وزارة الخارجية أديت القسم بالخدمة المخلصة للرئيس وإدارته حتى لو كنت غير موافق مع بعض الأبعاد من السياسة المعتمدة ولكن القسم يلزمني بتقديم الاستقالة إذا شعرت أني غير قادر على مواصلة العمل ولقد حان الوقت لذلك”.

وتأتي استقالة السفير الأمريكي في بنما على خلفية فضيحة جديدة بسبب تصريحات ترامب المهينة التي وصف فيها الدول التي يأتي منها المهاجرون بأنها “حثالة الدول” أثناء اجتماع مع أعضاء جمهوريين وديمقراطيين في مجلس الشيوخ.