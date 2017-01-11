الاتحاد العام للحرفيين يطلق المعرض الأول للصناعات الحرفية التراثية

يقيم الاتحاد العام للحرفيين يوم الخميس فعالية للتعريف بعمل ونشاط مجلس شيوخ الكار المركزي يطلق خلالها مبادرة الأعمال التراثية السورية تحت شعار “شعب حي لا يموت” تمهيدا لدخولها موسوعة غينيس العالمية وإبراز حضارة سورية في ظل الأزمة.

كما يطلق المجلس خلال الفعالية مبادرة لتعليم الحرف التراثية وآلية العمل بها والخاصة بذوي الشهداء وجرحى الجيش العربي السوري والمبدعين من جميع فئات الشعب تحت شعار ومبدأ “بناء اقتصاد تنموي جديد بفكر سليم”.