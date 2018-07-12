الارجنتيني نيستور بيتانا حكماً لنهائي مونديال روسيا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عن الحكم الذي سيدير نهائي كأس العالم يوم الأحد المقبل، والذي سيجمع بين المنتخب الفرنسي ونظيره الكرواتي.

وسيقود الأرجنتيني نيستور بيتانا، المباراة النهائية يوم الأحد المقبل بين المنتخبين وسيكون برفقته 4 مساعدين، وهم هيرنان مايدانا وخوان بيلاتي من الأرجنتين، بالإضافة إلى الهولندي بيورن كويبرس، ومواطنه إروين زينيسترا.

وسيقود الإيراني أليريزا فاجاني، مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين بلجيكا وإنجلترا، وسيساعده مواطنيه ريزا سوخاندان، ومحمد منصوري، والسنغاليين مالانج ديدهيو وجبريل كامارا.