الجهات المختصة تعثر على أسلحة وذخائر رماها الإرهابيون قبل اندحارهم في بحيرة الحرية بالقنيطرة

عثرت الجهات المختصة على كميات من الأسلحة والألغام بعضها من صنع كيان العدو الإسرائيلي رمتها التنظيمات الإرهابية في قاع بحرية الحرية المحاذية للشريط الشائك الفاصل مع الجولان العربي السوري المحتل في القنيطرة.

و انتشلت فرقة غطس من الجهات المختصة كميات جديدة من الأسلحة والذخائر والألغام بعضها من صنع كيان العدو الإسرائيلي مبينا أنه من بين الأسلحة صواريخ مالوتكا وقذائف مدفع جهنم وقذائف مدفعية ودبابات وذخيرة رشاشات رماها الإرهابيون في بحيرة الحرية قبل اندحارهم من المحافظة لإيقاع أكبر الضرر بالمدنيين ومياه الري والمزروعات المروية في المنطقة.

وكانت الجهات المختصة عثرت في الأول من الشهر الجاري بناء على معلومات من الأهالي على كميات من الأسلحة والذخائر رمتها التنظيمات الإرهابية في قاع بحيرة الحرية ومن بينها صواريخ غراد وقذائف مدفعية ودبابات وهاون و(ار بي جي) بعيارات متنوعة وقاذف (ار بي جي) وصواريخ مضادة للدروع وألغام.