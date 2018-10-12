الحرارة أدنى من معدلاتها وفرصة لهطل زخات من المطر

يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها في معظم المناطق نتيجة تأثر البلاد بامتداد لمنخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو غائما جزئيا بشكل عام مع فرصة لهطل زخات من المطر تكون مصحوبة بالرعد أحيانا وخاصة فوق المناطق الساحلية فيما يكون سديميا في المناطق الشرقية والبادية والرياح متقلبة إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غدا تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلا لتصبح حول معدلاتها ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع فرصة لهطل زخات رعدية من المطر فوق المناطق الشمالية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام…