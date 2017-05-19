الحرارة الى انخفاض

يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها بحوالى 3/5 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوى يمتد في طبقات الجو كافة.

وتوقعت مديرية الارصاد الجوية فيي نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غائما جزئيا بشكل عام يتحول الى غائم احيانا مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات رعدية من المطر وخاصة فوق المناطق الساحلية والشمالية الغربية محذرة من حدوث السيول فى الوديان والمنحدرات.

وتكون الرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 50 كم/سا أحيانا مثيرة للغبار فى بعض المناطق

الداخلية والبحر متوسط الى عالى ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة:

دمشق 25/13

المنطقة الجنوبية 24/13

المرتفعات الجبلية 18/8

المنطقة الوسطى 24/12

المنطقة الساحلية 21/13

المنطقة الشمالية 23/12

منطقة الجزيرة 28/15

المنطقة الشرقية 30/18

منطقة البادية 28/14