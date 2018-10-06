الحمصي تستقبل السفير الكوري الشمالي في دمشق

استقبلت الرفيقة المهندسة هدى الحمصي رئيسة مكتب المنظمات الشعبية والنقابات المهنية يوم الخميس السفير الكوري الشمالي في دمشق مون جون نام في مبنى القيادة القطرية للحزب.

ونقل السفير مون جون نام رسالة شكر من القيادة المركزية لحزب العمال الكوري الشمالي التي يترأسها الزعيم كم جونغ أون الى القيادتين السياسية والحزبية في سورية متمثلة بالسيد الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية الأمين القطري للحزب والرفيق المهندس هلال الهلال الأمين القطري المساعد للمشاركة العظيمة بالاحتفال بالذكرى السبعين لتأسيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، مؤكدا أن الزعيم كيم جونغ أون أولى اهتماما خاصا بالوفد الحزبي والحكومي السوري بالرغم مع ترافقه مع أحداث ذات أهمية كبيرة في كوريا من خلال انعقاد القمة الشمالية والجنوبية الخامسة.

بدورها الرفيقة المهندسة هدى الحمصي رحبت بسعادة السفير ونقلت له تحيات قيادة الحزب على الحفاوة والاستقبال الكبيرين للوفد السوري متمنية التوسع في العلاقات السورية الكورية والتي أسسها القائد الخالد حافظ الأسد مع الزعيم كيم أيل سونغ وعززها السيد الرئيس بشار الاسد .

وبينت الرفيقة رئيسة مكتب المنظمات الشعبية والنقابات المهنية القطري أن سورية تشهد على وقوف كوريا الديمقراطية ضد قوى الإمبريالية العالمية والهيمنة وأنها أسست دولة عظيمة بنيت على العلم والتقنية ولم تحد عن مبادئها طول سبعين عاما وأنها تعتبر في مصافي الدول العظمى مشيرة الى ان سورية أيضا انتصرت على الإرهاب وداعميه من ذات القوى الإمبريالية في حرب استمرت ثمان سنوات .

كما قدمت الرفيقة الحمصي عرضا موسعا للتطور الشامل الذي شهدته كوريا الشمالية في جميع المجالات وخاصة من الناحية العمرانية مشيدة بالعرض العسكري الذي تم في استاد كيم ايل سونغ بالعاصمة بيونغ يانغ مشيرة الى تعزيز العلاقات بين الدولتين في جميع المجالات وخاصة في مجال إعادة الإعمار مبينة أن المنظمات الشعبية كان لها دور كبير في سنوات الحرب على سورية وكانت رديفة في النضال ضد قوى الإرهاب.