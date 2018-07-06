“الديوك” أول المتأهلين إلى المربع الذهبي

تأهل منتخب فرنسا إلى الدور نصف النهائي من كأس العالم لكرة القدم في روسيا بعد تغلبه اليوم على الأورغواي بهدفين دون مقابل في أولى مباريات الدور ربع النهائي.

سجل هدفي المباراة رافائيل فاران وانطوان غريزمان في الدقيقتين الـ 40 والـ 61.

الشوط الأول كان جيد المستوى من المنتخبين وخاصة من المنتخب الفرنسي الذي سيطر على الكرة أكثر وسنحت له عدة فرص للتسجيل وفي واحدة منها وقبل نهاية هذا الشوط بخمس دقائق احتسب الحكم ركلة حرة مباشرة لفرنسا نفذها غريزمان إلى داخل منطقة الجزاء ليرتقي اليها فاران ويسددها برأسه لتستقر في الزاوية اليمنى لحارس الأورغواي موسليرا.

وفي الشوط الثاني تابع المنتخب الفرنسي أفضليته وسيطر على وسط الملعب واستطاع في الدقيقة الـ61 تعزيز النتيجة بواسطة نجمه المتالق غريزمان الذي سدد الكرة إلا أن الحارس موسليرا أخطا في التصدي لها مرتكبا هفوة قاتلة مانحا بها فرنسا الهدف الثاني وبعد الهدف قام منتخب الأورغواي بهجمات خجولة ولم يسبب أي خطورة على حارس منتخب فرنسا لتنتهي المباراة بفوز مستحق لفرنسا على الأورغواي.

وستلتقي فرنسا في الدور نصف النهائي الفائز من مباراة البرازيل وبلجيكا التي ستقام مساء اليوم.

وتختتم مباريات هذا الدور يوم غد حيث يلتقي منتخب إنكلترا نظيره السويدي بينما يواجه المنتخب الروسي منتخب كرواتيا.