المقداد لوفد سويسري: الحكومة السورية مستعدة لتعزيز التعاون والتنسيق مع سويسرا

استقبل الدكتور فيصل المقداد نائب وزير الخارجية والمغتربين صباح اليوم السفير مانويل بسلر عضو المجلس الاتحادي السويسري للمساعدة الإنسانية رئيس وحدة المساعدة الانسانية لدى وزارة الخارجية السويسرية والوفد المرافق.

وتناول اللقاء تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين في مجال العمل الإنساني وزيادة مساهمة الجانب السويسري في المشاريع الإنسانية في سورية.

وعبر نائب وزير الخارجية والمغتربين خلال اللقاء عن تقدير الحكومة السورية للمساعدات التي قدمتها سويسرا لسورية في المجال الإنساني مشدداً على استعداد الحكومة السورية لتعزيز سبل التعاون والتنسيق مع الجانب السويسري في المجالات الانسانية والتنموية.

وأكد الدكتور المقداد أن المجموعات الإرهابية المسلحة مازالت تستهدف البنى التحتية والتي كان آخرها قيام هذه المجموعات بارتكاب جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية من خلال قطع المياه عن سكان دمشق وحلب الأمر الذي يزيد من معاناة السكان المدنيين مطالبا المجتمع الدولي باتخاذ مواقف أكثر تأثيرا لوقف ممارسات التنظيمات الإرهابية وادانتها ومعاقبة داعميها.

من جهته أكد بسلر رغبة وحدة المساعدة الإنسانية لدى وزارة الخارجية السويسرية في زيادة تعاونها مع الجانب السوري في المجال الإنساني بما في ذلك افتتاح مكتب للوكالة السويسرية للتنمية في دمشق خلال الفترة القصيرة القادمة معبرا عن شكره للحكومة السورية على التسهيلات التي تقدمها للجانب السويسري في هذا المجال.

حضر اللقاء من الجانب السوري مدير إدارة المنظمات الدولية والمؤتمرات في وزارة الخارجية ومن الجانب السويسري السفيرة هايدي غراد رئيس قسم الأمن الإنساني في الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون وتوماس اورتل رئيس قسم الشرق الأوسط في الوكالة ومانويلايتر المدير الاقليمي للوكالة في عمان ونيكولاس ماسون السكرتير الأول في سفارة الاتحاد السويسري في بيروت.