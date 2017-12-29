المهندس الهلال يلتقي وفد الإعلام الرياضي العربي

أكد الأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي المهندس هلال الهلال أن الحركة الرياضية بقيت مستمرة في سورية على الرغم مما تعرضت له من هجمة إعلامية شرسة تزيف الحقائق وحرب ظالمة فرضت عليها وهذا يدل على التعافي الإيجابي لسورية.

وأوضح الهلال خلال لقائه اليوم وفد الإعلام الرياضي العربي برئاسة صالح الراشد أن إمبراطوريات الاعلام وممارساتها اللا أخلاقية فرضت حربا إعلامية قذرة تصدى لها الإعلاميون السوريون بكشف الحقائق وكانوا قادة رأي حقيقيين لأنهم ينقلون من أرض الواقع، مشيرا إلى أن الحرب على سورية وكل ما تم تسخيره لها إعلاميا وماليا وعسكريا لو شنت على دول كبرى لانهارت من التصدي لها.

وبين الهلال أن الحياة الطبيعية استمرت رغم الصعوبات حيث شارك الرياضيون السوريون في المحافل الرياضية ولم يغيبوا عن أي نشاط رياضي على مستوى العالم ولا سيما أن الرياضة في الوضع الراهن رسالة وطنية وسياسية قبل أن تكون رياضية.

بدوره أوضح رئيس الوفد أن لسورية فضلا على الكثير من الدول فدماء الأبطال السوريين توزعت في الوطن العربي على مر التاريخ مشيرا إلى أن الجيش العربي السوري تصدى خلال هذه الحرب للقوى الإرهابية والظلامية العاتية ما أدى إلى هزيمتها وانتصار سورية.

من جهتهم عبر أعضاء الوفد عن اعجابهم بصمود الشعب السوري وقدرته على مواصلة حياته الطبيعية معربين عن استعدادهم لدعم الإعلام الرياضي السوري لتعود الرياضة السورية إلى سابق عهدها والمكانة اللائقة بها.