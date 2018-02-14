الهلال الأحمر: قافلة مساعدات إلى 1440 عائلة في منطقة النشابية

أوصل الهلال الأحمر العربي السوري اليوم قافلة مساعدات إلى المدنيين الذين تحاصرهم المجموعات المسلحة في منطقة النشابية بغوطة دمشق الشرقية.

وذكر الهلال الأحمر العربي السوري في بيان له أن “متطوعيه قاموا ظهر اليوم بالتعاون مع الأمم المتحدة بإيصال قافلة مساعدات تحتوي مواد غذائية وطبية لـ 1440 عائلة في منطقة النشابية والبلدات المحيطة بها في غوطة دمشق الشرقية”.

وتبذل الحكومة السورية بالتعاون مع الهلال الأحمر العربي السوري ومختلف المنظمات الإنسانية العاملة في سورية جهودا كبيرة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المتضررين من الحرب الإرهابية على سورية ولا سيما المدنيين المحاصرين من قبل المجموعات الإرهابية.