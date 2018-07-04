انجلترا إلى ربع النهائي بركلات الترجيح

بلغ المنتخب الإنكليزي ربع نهائي بطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم بفوزه على نظيره الكولومبي بركلات الترجيح 4-3 إثر انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة التي جمعتهما على ملعب أوتكريتي أرينا بالتعادل 1-1 في ختام الدور ثمن النهائي.

وأحرز هاري كاين هدف انكلترا في الدقيقة 57 وعادل ياري مينا النتيجة لكولومبيا في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني للمباراة.

وفي ركلات الترجيح أحرز لانكلترا كاين وراشفورد وتريبير وداير وأخفق هندرسون فيما سجل لكولومبيا فالكاو وكوادرادو ومورييل وأخفق أوريبي وباكا.

وستلعب انكلترا في ربع النهائي يوم السبت القادم أمام المنتخب السويدي الذي كان تغلب على سويسرا بهدف وحيد.