انخفاض غير متوقع في مبيعات هواتف آيفون

أصدرت شركة آبل لصناعة الإلكترونيات تقريرا يتضمن نتائج مبيعات الربع الثاني لعام 2017، والذي أشار لانخفاض مبيعات هواتف آيفون مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وجاء في التقرير الذي حصل موقع “لينتا رو” الروسي على نسخة منه: “باعت الشركة في الربع الثاني من العام الجاري نحو 50.8 مليون هاتف آيفون، أدرت على الشركة أرباحا بقيمة 33.2 مليار دولار، وعلى سبيل المقارنة فإن مبيعات الشركة من تلك الهواتف في نفس الفترة من العام الماضي، بلغت 51.2 مليون جهاز، بأرباح بلغت 32.9 مليار دولار.. ففي الوقت الذي انخفضت فيه مبيعات تلك الهواتف بنسبة 1%، أكد الخبراء أنه كان من المفترض أن تبيع آبل 52 مليون هاتف”.

وفي حديث للصحفيين قال، تيم كوك، الرئيس التنفيذي للشركة: “أعتقد أن الانخفاض الحالي في مبيعات هواتف آيفون سببه الشائعات المبكرة عن هاتف آيفون-8 المنتظر”.

وأكد كوك أن قيمة الإيرادات الإجمالية لآبل ارتفعت في الربع الثاني من العام الجاري بقيمة 1.2 %، لتصل إلى 52.9 مليار دولار، مقارنة بالإيرادات الإجمالية للشركة في الربع الثاني لعام 2016، والتي بلغت 50.6 مليار دولار، كما لوحظ ارتفاع في مبيعات أجهزة Mac في السوق الصينية هذا العام بنسبة 20%.

يذكر أن أكثر قطاعات الشركة نجاحا في الربع الثاني من العام الجاري، كان قطاع المخدمات، والذي شهد انتعاشا بنسبة 18%، وحقق أرباحا بقيمة 7 مليارات دولار، فمقارنة بالربع الأول من هذا العام، زادت أعداد المشتركين بمخدمات الشركة بمقدار 15 مليون، ليصلوا إلى 165 مليون مستخدم.