برنامج الأغذية العالمي: عشرات ملايين اليمنيين لم تصلهم المعونات

حذر برنامج الأغذية العالمي اليوم من أن أكثر من 15 مليون شخص في اليمن يعانون حالة طارئة وأن العدد قد يصل إلى 20 مليونا ما لم تصلهم معونات غذائية بشكل ثابت.

ونقلت (رويترز) عن المدير التنفيذي للبرنامج التابع للأمم المتحدة ديفيد بيزلي قوله في حديث بمقر برنامج الأغذية العالمي في روما: “إن الوضع الإنساني في اليمن يزداد سوءا وإن وكالات الإغاثة تحتاج إلى دعم فوري لمساعدة السكان الذين أصبحوا على حافة المجاعة”.

وأظهر مسح للأمن الغذائي أجراه خبراء يمنيون ودوليون في تشرين الأول الماضي أنه “وفقا لنظام دولي لتصنيف أزمات الغذاء فإن نحو 65 ألفا يعانون كارثة غذائية أو أنهم قرب مستويات المجاعة وأن معظمهم يعيشون في مناطق الصراع” مشيرا إلى أن العدد قد يزيد إلى 237 ألفا ما لم تصل مساعدات غذائية.