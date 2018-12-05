بطولة العالم لألعاب القوى عام 2023 في بودابست

صرح الاتحاد الدولي لألعاب القوى، اليوم الثلاثاء، في موناكو أن العاصمة الهنغارية بودابست ستستضيف بطولة العالم عام 2023.

وبعد الدوحة (2019) ويوجين الأمريكية (2021)، ستعود بطولة العالم إلى أوروبا بعد 6 سنوات من تنظيم لندن لمونديال 2017.

واستضافت بودابست بطولة أوروبا لألعاب القوى عام 1998، وستنظم بطولة العالم للمرة الأولى في تاريخها. وأحرزت هنغاريا حتى الآن 13 ميدالية في بطولات العالم هي 7 فضيات و6 برونزيات.

وسيشيد ملعب جديد لاحتضان البطولة يتسع لـ 40 ألف متفرج في الجزء الجنوبي من المدينة على الضفة الشرقية لنهر الدانوب، على أن يتم تفكيك أجزاء منه بعد البطولة التي ستقام أواخر أغسطس وأوائل سبتمبر 2023، لينخفض عدد المقاعد إلى 15 ألفا.