بونداريف: لا نية لدى روسيا بانشاء قواعد عسكرية في ليبيا ومصر

أعلن رئيس لجنة شؤون الدفاع في مجلس الاتحاد الروسي فيكتور بونداريف أن روسيا لا تخطط لإنشاء قواعد عسكرية في مصر وليبيا.

وقال بونداريف في مقابلة مع وكالة نوفوستي الروسية اليوم “موقفنا من موضوع إنشاء منشات عسكرية في الخارج هو موقف متوازن وعقلاني ومدروس لأننا لا نسعى إلى هيمنة عالمية إنما سعينا هو إلى نظام عالمي متعدد الأقطاب يحمي مصالح جميع الدول”.

وأضاف بونداريف إن هدف روسيا في سورية هو المشاركة في محاربة الإرهاب الدولي الأمر الذي يجعل ضروريا تطوير قاعدة الأسطول الحربي الروسي في سورية إضافة إلى أهمية إعادة استقرار الوضع الأمني والسياسي فيها.

وأشار بونداريف إلى أن الهجمات الإرهابية على مطار حميميم ونقطة دعم القوات البحرية الروسية فى طرطوس باستخدام طائرات مسيرة تثير القلق لأنها تدل على أن هناك من يزود الإرهابيين بأسلحة ومعدات مطورة ومن المستحيل تخمين الاتجاه الذي ستسلكه تلك الطائرات المسيرة لاحقا.

ولفت بونداريف إلى أن سكان الدول التي لا تمتلك وسائل دفاع جوي متطورة لا يمكن أن يشعروا بأنهم في مأمن ولذلك على روسيا كدولة قوية أن تساعد من يحتاج إلى ذلك.