تحديث ويندوز الجديد

حذر خبراء في شؤون التقنية من أن تحديث نظام “Windows 10” الذي طرحته مايكروسوفت مؤخرا قد يتسبب لأجهزة الكمبيوتر بمشاكل جدية.

وذكر بعض المستخدمين الذين قاموا بتحميل التحديث الأخير أنهم “تفاجأوا بأن ملف التخزين الذي يحتوي على المستندات والصور المحفوظة في كمبيوتراتهم قد فرغ فجأة بعد أن قاموا بتثبيت النسخة الجديدة من نظام التشغيل”.

كما أكد البعض الآخر أن “التحديث الجديد لنظام التشغيل يقوم بحذف كافة البيانات الموجودة في ملفات users ما لم تكن تلك الملفات محفوظة من قبل في سحابة OneDrive الإلكترونية”.

فيما أشار آخرون إلى أنهم وبعد تحميل التحديث الجديد، لاحظوا أن نظام التشغيل بات يشكل حملا إضافيا على عمل المعالجات في كمبيوتراتهم، ما أدى إلى نفاد بطاريات الأجهزة بشكل أسرع.

يذكر أن مايكروسوفت كانت قد طرحت التحديث الأخير لنظام “Windows 10″، في 3 أكتوبر الجاري، وأوضحت أن هذا التحديث سيعطي المستخدمين ميزات غير مسبوقة، كالقدرة على استعمال التطبيقات الموجودة في هواتف أندرويد خاصتهم من الحواسب مباشرة.