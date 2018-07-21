تحضير خروج الدفعة الثانية للإرهابيين من ريف القنيطرة الى شمال سورية

بدأت ظهر اليوم التحضيرات لإخراج الدفعة الثانية من الإرهابيين الرافضين للتسوية من قرية ام باطنة في ريف القنيطرة وذلك تنفيذا للاتفاق الذي تم التوصل إليه لإنهاء الوجود الإرهابي في ريف القنيطرة.

وأفاد مصدر بدخول عشرات الحافلات إلى القرية لنقل دفعة ثانية من الارهابيين الرافضين للتسوية وعائلاتهم تمهيدا لنقلهم إلى شمال سورية مشيرا إلى أنه تم تجميع الإرهابيين من عموم ريف القنيطرة داخل القرية لإخراجهم إلى شمال سورية.

وغادرت مساء أمس 55 حافلة إلى شمال سورية وعلى متنها المئات من الإرهابيين مع عائلاتهم تنفيذا للاتفاق القاضي بإنهاء الوجود الإرهابي في قرى وبلدات ريف القنيطرة وعودة الجيش العربي السوري إلى النقاط التي كان فيها قبل عام 2011 وخروج الإرهابيين الرافضين للتسوية إلى إدلب وتسوية أوضاع الراغبين بالبقاء.