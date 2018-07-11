تداولات سوق دمشق للأوراق المالية 35 مليون ليرة

ارتفع حجم وقيم التداول في سوق دمشق للأوراق المالية خلال جلسة أمس حيث أغلقت على حجم تداول قدره 43 ألف سهم موزعة على 57 صفقة بقيمة تداولات بلغت 35 مليون ليرة.

بالمقابل ارتفع مؤشر السوق 8 نقاط عن الجلسة الماضية حيث أغلق على قيمة 5608 نقاط وبنسبة تغير موجبة قدرها 0.15%‏

هذا وقد تصدر سهم بنك عوده سورية المقدمة من حيث قيم التداول حيث تم تداول 20 ألف سهم بقيمة تداول 15 مليون ليرة من خلال صفقة واحدة ليغلق سهمه على سعر 771 ليرة مساوياً لسعر إغلاق جلسة التداول السابقة، ومن ثم جاء سهم بنك سورية الدولي الإسلامي حيث تم تداول 8 آلاف سهم بقيمة تداول 8 ملايين ليرة من خلال 25 صفقة ليغلق سهمه على سعر 1041 ليرة مرتفعاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة 0.82%، تلاه سهم بنك البركة – سورية حيث تم تداول 5 آلاف سهم بقيمة تداول 6 ملايين ليرة من خلال 17 صفقة ليغلق سهمه على سعر 1182 ليرة منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة -1.69%.‏

بالمقابل لم تتم أي صفقة على كل من الشركة الأهلية للنقل، البنك العربي- سورية، السورية الدولية للتأمين- أروب، الشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية، بنك بيبلوس- سورية، بنك بيمو السعودي الفرنسي، بنك الأردن – سورية، بنك سورية والمهجر، فرنسبنك – سورية، المصرف الدولي للتجارة والتمويل، الشركة السورية الوطنية للتأمين، الاتحاد التعاوني للتأمين، بنك سورية والخليج، بنك الشرق، الشركة السورية الكويتية للتأمين، المجموعة المتحدة للنشر و الإعلان والتسويق، الشركة المتحدة للتأمين.‏