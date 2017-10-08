تدريبات النسور مستمرة.. وتكريم من الجالية السورية في أستراليا

تابع منتخب سورية لكرة القدم اليوم تحضيراته في سيدني للقاء المرتقب أمام مستضيفه الأسترالي بعد غد في إياب الملحق الآسيوي المؤهل للملحق العالمي ضمن تصفيات كأس العالم في روسيا 2018.

توزعت تحضيرات اليوم الثاني على حصتين الأولى نظرية بإشراف المدرب أيمن الحكيم حرص خلالها على توضيح الحالات السلبية والأخطاء التي سجلت خلال مباراة الذهاب وتبيان الخطوات الصحيحة وتصحيح كيفية التمركز والرقابة مطالبا اللاعبين بتعزيز النقاط الإيجابية في الذهاب في لقاء الإياب.

وفي الحصة الفنية عرض الحكيم مقاطع فيديو توضيحية لكل حالة وبين كيفية تصويبها بالشكل الذي يضمن عدم ارتكاب أي خطأ معتبرا أن تصحيح الأخطاء التي حدثت ذهابا سيكون مفتاح تحقيق الفوز في مباراة الإياب وبجدارة .

وسبق الدرس النظري اجتماع لمدير المنتخب فادي الدباس مع البعثة أوضح خلاله أن المباراة صعبة وحظوظنا كبيرة بالفوز وتحقيق نتيجة إيجابية مؤكدا أن ملايين السوريين واثقون بقدرة لاعبي المنتخب على صنع الفارق وتعويض نتيجة الذهاب والتأهل إلى الملحق العالمي للاقتراب أكثر من الحلم.

وفي السياق ذاته أشرف الحكيم على المران المسائي وتميز المران بالجدية والحماسة وبأجواء من التنافس والندية بثت الاطمئنان في نفوس جميع أفراد البعثة لناحية الحالة المعنوية المثالية والقدرة على مواصلة المشوار نحو مونديا ل روسيا.

وعقب التمرين المسائي كرمت الجالية السورية في أستراليا بعثة المنتخب بحضور القنصل الفخري ماهر الدباغ وعدد من أعضاء الجالية وممثلي الجمعيات الأهلية وتم خلال التكريم تقديم شهادات تقدير لنسور قاسيون.

وأكد الدباغ أن نسور قاسيون هم بكل فخر رجالات سورية الأبية وأن إشراقات الأمل بالتأهل لكأس العالم في روسيا بدأت تلوح في الأفق منذ أشهر ولم يبق سوى القليل لتحقيق حلم ملايين السوريين بتأهل منتخبهم لأول مرة في تاريخه إلى نهائيات كأس العالم.

ويختتم منتخبنا تحضيراته غدا بالمران الرئيسي على ملعب أستراليا في سيدني الذي يحتضن المباراة المقررة عند الساعة الثانية عشرة من ظهر بعد غد بتوقيت دمشق على أن يعقد صباحا الاجتماع الفني ومساء المؤتمر الصحفي قبل الحصة الرئيسية في ملعب المباراة.