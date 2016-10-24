تعرف على فوائد مشروب الليمون بالعسل

ذكر تقرير نشره الموقع الهندي “برايت سايد” أن شرب مزيج الليمون والعسل يوميا في الصباح باستخدام نصف ليمونة وملعقة كبيرة من العسل النحل وإضافتها على ماء دافئ، له العديد من الفوائد الصحية، والتي منها يساعد على الحماية من الانفلونزا وأمراض الشتاء والمعدة، كما أنه يعطيك المزيد من الطاقة لفترة أطول، وإذا كنت تستيقظ من النوم تعاني من الصداع للتعود على شرب الكافيين فإنه يحد من هذه المشكلة.

وكما جاء في التقرير أن الاستمرار على شرب الليمون بالعسل يساعد على وقف الشخير والتغلب على مشكلة التهاب اللوزتين، ومن الفوائد الصحية الأخرى لهذا المشروب الآتي: