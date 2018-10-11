تيري ينطلق ما بعد الاعتزال

ذكر أستون فيلا أحد أندية دوري الدرجة الأولى الإنجليزي لكرة القدم، أمس الأربعاء، عن تعيين دين سميث مدربا جديدا للفريق، وسيساعده جون تيري قائد منتخب إنجلترا السابق.

وسيخلف سميث، الذي اكتسب شهرة واسعة كمدرب بسبب أسلوبه الهجومي مع برينتفورد، ستيف بروس الذي أقيل الأسبوع الماضي بعد بداية سيئة للفريق في الموسم.

وقرر تيري مدافع تشيلسي السابق اعتزال اللعب يوم الأحد الماضي.

ولم يرتبط تيري بأي فريق منذ ترك أستون فيلا بعد الخسارة من فولهام في ملحق الصعود للدوري الممتاز الموسم الماضي، كما عين النادي خيسوس غارسيا بيتراتش مديرا رياضيا.