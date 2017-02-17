حالة الطرق العامة بسبب الاحوال الجوية السائدة

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو 2 الى 5 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الارصاد في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع بقاء فرصة ضعيفة لهطل زخات من المطر فوق المنطقة الشرقية والجزيرة ويكون الجو ليلا شديد البرودة كما يحذر من تشكل الجليد على المرتفعات الجبلية و من حدوث الضباب والصقيع فى معظم المناطق الداخلية وتكون الرياح متقلبة الى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غدا يكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام وتميل درجات الحرارة للارتفاع مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو 2 الى 3 درجات مئوية.

درجات الحرارة المتوقعة لايام:

الجمعة السبت الاحد

دمشق 9/ناقص 1 11/2 13/3

القنيطرة 7/ناقص 3 9/صفر 11/2

درعا 9/1 11/3 13/5

السويداء 7/ناقص 3 9/صفر 11/2

حمص 11/ناقص 2 13/صفر 15/2

حماة 11/ناقص 1 13/1 15/3

الحسكة 9/ناقص 2 11/صفر 14/2

اللاذقية 15/3 17/5 19/7

طرطوس 14/4 16/6 18/8

حلب 9/صفر 11/3 12/5

ادلب 10/1 12/4 13/6

دير الزور 10/2 12/5 15/7

الرقة 8/صفر 10/3 13/5