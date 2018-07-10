حزب البعث.. تغييرات في قيادات عدد من الأفرع الحزبية

القيادة القطرية بجلستها رقم /59/ تاريخ 4/7/2018 وبعد مناقشتها تقرير اللجنة القيادية المكلفة بدراسة وضع قيادات الفروع قررت:

إعادة تشكيل قيادة فرع دمشق على النحو الآتي من الرفاق:

1- محمد حسام السمان أميناً للفرع

2- مازن ناصر تفاحة عضواً

3- عفيف أحمد دلّا عضواً

4- محمد فايز محمد شفيق الحموي عضواً

5- رزان عبد القادر حواري عضواً

6- محمد أنيس محمد ظافر قدور عضواً

7- حسن مالك دياب عضواً

8- سليم مطانيوس محرداوي عضواً

9- المحافظ عضواً

إعادة تشكيل قيادة فرع جامعة دمشق على النحو الآتي من الرفاق:

1- د. خالد علي الحلبوني . أميناً للفرع

2- أيهم عبد الرحمن الحوراني عضواً

3- د. علي نجم الدين كوسا عضواً

4- د. سهام علي دانون عضواً

5- د. وسيم موسى السمارة عضواً

6- أشرف شعبان صالح عضواً

7- رئيس الجامعة عضواً

إعادة تشكيل قيادة فرع جامعة البعث على النحو الآتي من الرفاق:

1- د. فائق فهد شدود أميناً للفرع

2- د. مهند عبد الرزاق أيوب عضواً

3- د. محمد عبد الرحمن هلال عضواً

4- وسام علي العبد الله عضواً

5- د. فائز علي سليمان عضواً

6- زهور ياسر عبد الهادي عضواً

7- رئيس الجامعة عضواً

إعادة تشكيل قيادة فرع جامعة حلب على النحو الآتي من الرفاق:

1- د. إبراهيم محمد حديد. أميناً للفرع

2- د. محمد صقر حماد عضواً

3- د. عبد الله صالح بركات عضواً

4- د. لؤي فتح الله شاشاتي عضواً

5- حسان محمد منير سعودي عضواً

6- فاطمة مصطفى عجور عضواً

7- رئيس الجامعة عضواً

إعادة تشكيل قيادة فرع القنيطرة على النحو الآتي من الرفاق:

1- خالد وليد أباظة . أميناً للفرع

2- طعمة حيدر الأحمد عضواً

3- محمد أحمد الخطيب عضواً

4- نديم علي حسون عضواً

5- لميس فندي أحمد عضواً

6- عارف محمد رشراش عضواً

7- حمزة أحمد سليمان . عضواً

8- عماد عوض عطية عضواً

9- المحافظ . عضواً

إعادة تشكيل قيادة فرع جامعة حلب على النحو الآتي من الرفاق:

1- د. إبراهيم محمد حديد. أميناً للفرع

2- د. محمد صقر حماد عضواً

3- د. عبد الله صالح بركات عضواً

4- د. لؤي فتح الله شاشاتي عضواً

5- حسان محمد منير سعودي عضواً

6- فاطمة مصطفى عجور عضواً

7- رئيس الجامعة عضواً

إعادة تشكيل قيادة فرع طرطوس على النحو الآتي من الرفاق:

1- د.محمد حبيب حسين أميناً للفرع

2- ندى محمد علي عضواً

3- هيثم عباس عاصي عضواً

4- جمال محمد غزيل عضواً

5- إبراهيم محسن مرجان عضواً

6- عميد يوسف قبلان عضواً

7- سمير بهجت خضر عضواً

8- علي إسماعيل ميهوب عضواً

9- المحافظ. عضواً

10- رئيس الجامعة عضواً

إعادة تشكيل قيادة فرع دير الزور على النحو الآتي من الرفاق:

1- ساهر عبد الرزاق الحاج صكر. أميناً للفرع

2- رائد علي الغضبان عضواً

3- ماجد محمد صبحي سليمان عضواً

4- منى خشام الخاير عضواً

5- سليمان موسى العجيل عضواً

6- فايز أحمد المنديل عضواً

7- صالح حامد العليوي عضواً

8- صالح عبيد الدندل عضواً

9- المحافظ عضواً

10- رئيس الجامعة عضواً

إعادة تشكيل قيادة فرع الحسكة على النحو الآتي من الرفاق:

1- تركي عزيز الحسن. أميناً للفرع

2- جازية عبد الشيخ علي عضواً

3- محمد سعيد الخلف عضواً

4- إلياس موسى ميرو عضواً

5- محمد حسين هيجل عضواً

6- عبد الله محمد الخليل عضواً

7- حميد جمّو الجوه عضواً

8- أحمد حسين أحمد عضواً

9- المحافظ عضواً

إعادة تشكيل قيادة فرع حمص على النحو الآتي من الرفاق:

1- عمر مروان حورية أميناً للفرع

2- هالة عز الدين أتاسي عضواً

3- عزام فايز ميلاد . عضواً

4- مفلح إلياس عازار عضواً

5- إياد نصر ظفرور عضواً

6- نديم عزيز علي عضواً

7- شحادة محمد مطر عضواً

8- محمد عبد الحميد الصاج عضواً

9- المحافظ عضواً

إعادة تشكيل قيادة فرع الرقة على النحو الآتي من الرفاق

1- إبراهيم جاسم الغبن أميناً للفرع

2- حازم خليل عبد الغني عضواً

3- محمد عيسى الخضر عضواً

4- محمد إسماعيل الجويد عضواً

5- عبد الإله الأحمد المحمود الهادي عضواً

6- أحمد مطر الحميدي عضواً

7- عبد الله محمد الأحمد عضواً

8- أحمد محمد خليفة عضواً

9- نائب رئيس المكتب التنفيذي في المحافظة

إعادة تشكيل قيادة فرع حماة على النحو الآتي من الرفاق:

1- محمد أشرف باشوري أميناً للفرع

2- محمد علي المخلوف عضواً

3- عبد الحليم عوض خليل . عضواً

4- معن ديوب رزق عضواً

5- هناء عزيز الأحمد عضواً

6- وليد يوسف الثلث عضواً

7- حسان عمر نبهان عضواً

8- مازن علي محفوض عضواً

9- المحافظ عضواً

10- رئيس الجامعة عضواً

و قررت القيادة القطرية في الجلسة ذاتها استمرار قيادات الفروع الحزبية التالية بتأدية مهامها وهي :

1_ قيادة فرع ريف دمشق

2_ قيادة فرع اللاذقية

3_ قيادة فرع السويداء

4_ قيادة فرع ادلب

2_ قيادة فرع درعا

6 _ قيادة فرع جامعة تشرين

7_قيادة فرع حلب