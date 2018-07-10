حزب البعث.. تغييرات في قيادات عدد من الأفرع الحزبية

القيادة القطرية بجلستها رقم /59/ تاريخ 4/7/2018 وبعد مناقشتها تقرير اللجنة القيادية المكلفة بدراسة وضع قيادات الفروع قررت:
إعادة تشكيل قيادة فرع دمشق على النحو الآتي من الرفاق:
1- محمد حسام السمان أميناً للفرع
2- مازن ناصر تفاحة عضواً
3- عفيف أحمد دلّا عضواً
4- محمد فايز محمد شفيق الحموي عضواً
5- رزان عبد القادر حواري عضواً
6- محمد أنيس محمد ظافر قدور عضواً
7- حسن مالك دياب عضواً
8- سليم مطانيوس محرداوي عضواً
9- المحافظ عضواً
إعادة تشكيل قيادة فرع جامعة دمشق على النحو الآتي من الرفاق:
1- د. خالد علي الحلبوني . أميناً للفرع
2- أيهم عبد الرحمن الحوراني عضواً
3- د. علي نجم الدين كوسا عضواً
4- د. سهام علي دانون عضواً
5- د. وسيم موسى السمارة عضواً
6- أشرف شعبان صالح عضواً
7- رئيس الجامعة عضواً
إعادة تشكيل قيادة فرع جامعة البعث على النحو الآتي من الرفاق:
1- د. فائق فهد شدود أميناً للفرع
2- د. مهند عبد الرزاق أيوب عضواً
3- د. محمد عبد الرحمن هلال عضواً
4- وسام علي العبد الله عضواً
5- د. فائز علي سليمان عضواً
6- زهور ياسر عبد الهادي عضواً
7- رئيس الجامعة عضواً
إعادة تشكيل قيادة فرع جامعة حلب على النحو الآتي من الرفاق:
1- د. إبراهيم محمد حديد. أميناً للفرع
2- د. محمد صقر حماد عضواً
3- د. عبد الله صالح بركات عضواً
4- د. لؤي فتح الله شاشاتي عضواً
5- حسان محمد منير سعودي عضواً
6- فاطمة مصطفى عجور عضواً
7- رئيس الجامعة عضواً
إعادة تشكيل قيادة فرع القنيطرة على النحو الآتي من الرفاق:
1- خالد وليد أباظة . أميناً للفرع
2- طعمة حيدر الأحمد عضواً
3- محمد أحمد الخطيب عضواً
4- نديم علي حسون عضواً
5- لميس فندي أحمد عضواً
6- عارف محمد رشراش عضواً
7- حمزة أحمد سليمان . عضواً
8- عماد عوض عطية عضواً
9- المحافظ . عضواً
إعادة تشكيل قيادة فرع جامعة حلب على النحو الآتي من الرفاق:
1- د. إبراهيم محمد حديد. أميناً للفرع
2- د. محمد صقر حماد عضواً
3- د. عبد الله صالح بركات عضواً
4- د. لؤي فتح الله شاشاتي عضواً
5- حسان محمد منير سعودي عضواً
6- فاطمة مصطفى عجور عضواً
7- رئيس الجامعة عضواً
إعادة تشكيل قيادة فرع طرطوس على النحو الآتي من الرفاق:
1- د.محمد حبيب حسين أميناً للفرع
2- ندى محمد علي عضواً
3- هيثم عباس عاصي عضواً
4- جمال محمد غزيل عضواً
5- إبراهيم محسن مرجان عضواً
6- عميد يوسف قبلان عضواً
7- سمير بهجت خضر عضواً
8- علي إسماعيل ميهوب عضواً
9- المحافظ. عضواً
10- رئيس الجامعة عضواً
إعادة تشكيل قيادة فرع دير الزور على النحو الآتي من الرفاق:
1- ساهر عبد الرزاق الحاج صكر. أميناً للفرع
2- رائد علي الغضبان عضواً
3- ماجد محمد صبحي سليمان عضواً
4- منى خشام الخاير عضواً
5- سليمان موسى العجيل عضواً
6- فايز أحمد المنديل عضواً
7- صالح حامد العليوي عضواً
8- صالح عبيد الدندل عضواً
9- المحافظ عضواً
10- رئيس الجامعة عضواً
إعادة تشكيل قيادة فرع الحسكة على النحو الآتي من الرفاق:
1- تركي عزيز الحسن. أميناً للفرع
2- جازية عبد الشيخ علي عضواً
3- محمد سعيد الخلف عضواً
4- إلياس موسى ميرو عضواً
5- محمد حسين هيجل عضواً
6- عبد الله محمد الخليل عضواً
7- حميد جمّو الجوه عضواً
8- أحمد حسين أحمد عضواً
9- المحافظ عضواً
إعادة تشكيل قيادة فرع حمص على النحو الآتي من الرفاق:
1- عمر مروان حورية أميناً للفرع
2- هالة عز الدين أتاسي عضواً
3- عزام فايز ميلاد . عضواً
4- مفلح إلياس عازار عضواً
5- إياد نصر ظفرور عضواً
6- نديم عزيز علي عضواً
7- شحادة محمد مطر عضواً
8- محمد عبد الحميد الصاج عضواً
9- المحافظ عضواً
إعادة تشكيل قيادة فرع الرقة على النحو الآتي من الرفاق
1- إبراهيم جاسم الغبن أميناً للفرع
2- حازم خليل عبد الغني عضواً
3- محمد عيسى الخضر عضواً
4- محمد إسماعيل الجويد عضواً
5- عبد الإله الأحمد المحمود الهادي عضواً
6- أحمد مطر الحميدي عضواً
7- عبد الله محمد الأحمد عضواً
8- أحمد محمد خليفة عضواً
9- نائب رئيس المكتب التنفيذي في المحافظة
إعادة تشكيل قيادة فرع حماة على النحو الآتي من الرفاق:
1- محمد أشرف باشوري أميناً للفرع
2- محمد علي المخلوف عضواً
3- عبد الحليم عوض خليل . عضواً
4- معن ديوب رزق عضواً
5- هناء عزيز الأحمد عضواً
6- وليد يوسف الثلث عضواً
7- حسان عمر نبهان عضواً
8- مازن علي محفوض عضواً
9- المحافظ عضواً
10- رئيس الجامعة عضواً
و قررت القيادة القطرية في الجلسة ذاتها استمرار قيادات الفروع الحزبية التالية بتأدية مهامها وهي :
1_ قيادة فرع ريف دمشق
2_ قيادة فرع اللاذقية
3_ قيادة فرع السويداء
4_ قيادة فرع ادلب
2_ قيادة فرع درعا
6 _ قيادة فرع جامعة تشرين
7_قيادة فرع حلب