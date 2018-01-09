حزب البعث في اليمن يدين الاعتداءات الصهيونية على سورية

أدانت القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي قطر اليمن بشدة الإعتداءات الإسرائيلية على سورية مؤكدة أنها تأتي لرفع معنويات التنظيمات الإرهابية المنهارة بعد الإنتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري.

وقالت القيادة في بيان لها اليوم إن “الدور الصهيوني الأمريكي لا يزال هو الدور القبيح والقذر والساعي إلى تمزيق قوة وقدرات العرب عبر أدواته الإرهابية التكفيرية التي قوامها جبهة النصرة والإخوان المسلمين والقوى الرجعية الناشطة في الحلف الأمريكي الصهيوني الاستعماري”.

وأضاف البيان أن “المستجدات الأخيرة التي تشهدها الساحة السورية تؤكد حجم الدور الذي تلعبه عصابة كيان الاحتلال الصهيوأمريكي بغرض فرض خياراتها وأجندتها الاستعمارية في المنطقة”.