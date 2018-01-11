حمص.. استشهاد امرأة باستهداف قرية جبورين بالـ«القذائف»

استشهدت امرأة جراء خرق المجموعات المسلحة لاتفاق منطقة تخفيف التوتر شمال مدينة حمص عبر استهدافها قرية جبورين بالقذائف.

وذكر مصدر في حمص أن مجموعات مسلحة منتشرة في منطقة الحولة استهدفت بعدد من القذائف منازل الأهالي فى قرية جبورين شمال مدينة حمص ما تسبب باستشهاد امرأة من أهالي القرية.

ولفت المصدر إلى أن الاعتداء أسفر أيضا عن وقوع أضرار مادية بمنازل المواطنين وممتلكاتهم.

ولفت المصدر إلى أن وحدات من الجيش العربي السوري العاملة في حمص ردت على الاعتداءات بتوجيه ضربات مركزة ودقيقة على أماكن إطلاق القذائف ما أسفر عن تدمير عدة منصات إطلاق قذائف ومدافع هاون متنوعة.