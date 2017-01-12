حملة تشجير لمدارس القامشلي

تستمر للأسبوع الثاني على التوالي حملة التشجير في مدارس القامشلي، ففيها رسالة تنشد العالم أجمع، بأن الإعمار والنهوض بالوطن انطلق في مختلف الميادين، وبمختلف المجالات، حتّى على صعيد الغراس والأشجار، هذا ما كان بداية حديث الآنسة إلهام صورخان مدير تربية الحسكة “للبعث ميديا” وأضافت: هناك تعاون مشترك بين مديرية التربية ومديرية الشؤون الاجتماعية والعمل إلى جانب مديرية البيئة مع الجمعيات الأهلية بزراعة عدد من مدارس مدينة القامشلي والحسكة، حتى نعزز في أذهان تلاميذنا وأبنائنا قيمة الأرض، وضرورة الحفاظ عليها، وصون الأشجار لأنها تبعث الراحة والجمال على مدارسنا ومدننا، واستثمرنا الاحتفاء بعيد الشجرة لبيان قيمة الشجرة وأهميتها على الإنسان والمدارس والبلد بشكل عام.

من جهة أكّدت مديرة التربية بأن الاستعدادات والترتيبات على أكمل وجه لإنجاز امتحانات الفصل الدراسي الأول، التي ستنطلق مع نهاية الأسبوع الجاري، بالإضافة إلى طباعة أسئلة المواد الامتحانية لجميع المدارس في المجمعات التربوية، بعد تشكيل لجان مختصة.

القامشلي: البعث ميديا. عبد العظيم العبد الله