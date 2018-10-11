حول اختفاء الخاشقجي.. الكونغرس يطالب ترامب بفتح تحقيق

دعت قيادة لجنة الشؤون الدولية في مجلس الشيوخ الأميركي، الرئيس دونالد ترامبن بفتح تحقيق في اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي وأن يقرر ما إذا كان سيفرض عقوبات على نظام بني سعود اثر هذه القضية.

وذكرت وسائل إعلام أن الرسالة التي وقعها 22 عضوا في مجلس الشيوخ طالبت ترامب بأن يقرر بشأن فرض عقوبات وفقا لقانون “ماغنيتسكي” والنظر في جميع المعلومات ذات الصلة بما في ذلك ما يتعلق بكبار المسؤولين في السعودية.

ووفقا لما يسمى بقانون “ماغنيتسكي” ينبغي على الرئيس الأمريكي أن يبلغ عما إذا كان يرى أنه من الضروري فرض عقوبات على بعض المسؤولين الأجانب بسبب انتهاكات حقوق الإنسان ويتم منح الرئيس 120 يوما من لحظة الطلب من مجلس الشيوخ.

وسبق لترامب أن أعرب عن قلقه إزاء المعلومات عن اختفاء خاشقجي بعد دخوله القنصلية السعودية في اسطنبول ولفت إلى أنه يعتزم بحث القضية على أعلى مستوى مع مسؤولي النظام السعودي.