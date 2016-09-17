دعماً للإرهاب.. العدو الإسرائيلي يستهدف أحد المواقع بريف القنيطرة

في إطار دعمه المباشر للتنظيمات الإرهابية قام كيان العدو الإسرائيلي قام بالاعتداء على أحد المواقع في محيط بلدة خان أرنبة بريف القنيطرة.

وقالت مصادر إعلامية بأن طيران العدو الإسرائيلي شن غارة جوية على أحد المواقع في بريف القنيطرة مما أدى لاستشهاد شخص و إصابة 5 آخرين.

وتدخل كيان الاحتلال الإسرائيلي أكثر من مرة بشكل مباشر لدعم التنظيمات الإرهابية التي تلقت خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد خلال الأسابيع القليلة الماضية على ايدي وحدات الجيش والقوات المسلحة ومجموعات الدفاع الشعبية.

وتصدت وسائط الدفاع الجوي عند الساعة الواحدة من يوم 13 ايلول الجاري لطيران العدو الإسرائيلي الذي قام بالاعتداء على أحد المواقع العسكرية بريف القنيطرة وأسقطت له طائرة حربية جنوب غرب القنيطرة وطائرة استطلاع غرب بلدة سعسع بريف دمشق الجنوبي الغربي.