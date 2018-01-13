ديلاك: من حق الدولة السورية مكافحة الإرهاب على كامل أراضيها

أكد الجنرال التركي المتقاعد جاهد أرماغان ديلاك حق الدولة السورية في مكافحة الإرهاب أينما وجد على أرضها, مبديا استغرابه الشديد إزاء رد فعل مسؤولي النظام التركي على العمليات العسكرية للجيش السوري في إدلب أو ريف دمشق أو غيرها من المناطق السورية.

وقال ديلاك: كل هذه المناطق أرض سورية ومن حق الدولة السورية أن تقاتل الإرهابيين فيها حتى القضاء عليهم”.

إلى ذلك أشار ديلاك إلى أن بعض الدول تسعى لجعل محافظة إدلب معقلا للإرهابيين على اختلاف مسمياتهم وأساليبهم الإجرامية ضمن سعيها للاستفادة منهم في استكمال مخططاتها لتدمير سورية ودول المنطقة الأخرى التي ترى فيها خطرا على أمن ومستقبل الكيان الإسرائيلي.

يذكر أن نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي أوزتورك يلماز أكد أمس أن رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان هو المسؤول عن وجود التنظيمات الإرهابية في إدلب,مشددا على أنه من حق الجيش العربي السوري محاربة الإرهاب في إدلب وباقي المناطق السورية.